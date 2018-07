Op dít eiland mogen alleen maar vrouwen komen

SuperShe Island is een eiland dat in de Baltische zee ligt, dichtbij Finland. Het is een privé-eiland waar je op vakantie kunt, mits je een vrouw bent. Mannen zijn daar namelijk allesbehalve welkom.

Het privé-eiland SuperShe Island is het idee van onderneemster Kristina Roth. Het doel van deze manloze plek is dat vrouwen even helemaal losraken van het dagelijkse leven.

Veilige plek

Op SuperShe Island kunnen ze hun vrouwelijkheid omarmen, wat hen nieuwe energie kan geven. “Wanneer je op vakantie bent met mannen raken vrouwen gemakkelijker uit balans. We willen dat SuperShe Island een veilig plek is waar vrouwen zichzelf opnieuw kunnen uitvinden.”

Duur grapje

Er kunnen slechts tien vrouwen op het eiland slapen, maar als je een van de uitverkorene bent heb je wel geluk. Je slaapt namelijk in super luxe cabines, met mogelijkheden tot wellness activiteiten, sauna’s, kookactiviteiten en yoga. Het is alleen wel duur grapje. Voor een weekje weg van alle mannen leg je al gauw 4.000 euro neer.

BEKIJK OOK: Reisvlogger Bonnie ontdekt de magische Noorse Lofoten eilanden



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock