Wist je dat je voor een vakantiegevoel helemaal niet ver hoeft te reizen? Er zijn genoeg prachtige eilanden in Europa waar je deze zomer ook heen kunt.

Als je dol bent op zon, zee en strand, maar overdag ook wilt genieten van mooie landschappen, dan zijn de onderstaande eilanden zeker een bezoekje waard. En het leuke is: ze zijn veel dichterbij huis dan je denkt.

1. Alicudi (Italië)

Alicudi is een vulkanisch eilandje dat ten noorden ligt van het grote Italiaanse eiland Sicilië. Op dit prachtige eiland vind je geen lange stranden, boulevards of discotheken. Wel heel veel rust, ezels en felgekleurde vissen.



2. Bozcaada (Turkije)

Bozcaada ligt in het noorden van de Egeïsche zee en heeft enorme wijngaarden, prachtige stranden, een schone zee en je kunt er overheerlijk eten.

3. Comino (Malta)

Het water rondom het eiland Comini is blauwer dan blauw en de uitzichten zijn adembenemend mooi. Comino is vooral bekend door de prachtige blue lagoon, maar heeft nog veel meer te bieden.

4. Isola di Porquerolles (Frankrijk)

Aan de Franse Rivièra vind je de eilandengroep Hyères en het grootste eiland hier is Porquerolles. Dit eiland staat bekend om zijn mooie strand, aan de noordkant van het eiland. Maar ook het binnenland is prachtig met wijngaarden, olijf- en fruitbomen. Porquerolles ontdek je het best te voet of op de fiets.

5. Kastelorizo (Griekenland)

Kastelorizo kent misschien niet veel stranden, maar wat je er wel vindt is een onwijs mooie Blue Cave, een gezellig dorpje én heerlijk authentiek Grieks eten.

6. Susak (Kroatië)

Susak bestaat naast bomen voornamelijk uit zand, waardoor het eiland perfecte stranden heeft. Vooral het Spiaza strand is echt de moeite waard.

Bron: Fem Fem. Beeld: iStock