Met deze eindcijfers heb je de meeste kans om de hoofdprijs van de Staatsloterij te winnen

Heb je het staatslot voor de nieuwjaarstrekking al binnen? Voor wie er nog eentje gaat halen, hebben we op een rijtje gezet met welke eindcijfers je het meeste kans maakt op de hoofdprijs.

Kans

Volgens de Staatsloterij is de kans voor elk eindcijfer statistisch gezien gelijk. De winkans heeft zogezegd geen herinnering. Dat betekent: dat ook al is de jackpot 3 keer op het cijfer 7 gevallen, de kans dat hij de 4e keer weer op een 7 valt net zo groot als bij alle andere cijfers.

Het vallen van een prijs op elk eindcijfer wordt dus niet beïnvloed door vorige trekkingen of hoeveel mensen een lot kopen met het eindcijfer 7. De kans op ieder cijfer is volgens de Staatloterij altijd even groot.

Uitrekenen

Maar goed, dan kun je nog wel uitrekenen op welke cijfers het vaakst een prijs is gevallen natuurlijk. We hebben zelf de eindcijfers van 2017 op een rijtje gezet, en in de jaren ervoor is dat door andere websites gedaan.

2017

Eerst onze cijfers (onderaan dit artikel vind je de winnende nummers van 2017). Het eindcijfer waar de meeste prijzen op vielen was 3 (namelijk 4x). Meteen daarna kwamen eindcijfer 4 en 7, op beide nummers vielen 3 prijzen. Er was ook een overduidelijk verschil tussen even en oneven nummers. Je maakte in 2017 twee keer meer kans op een prijs met een oneven nummer (even: 6x, oneven: 12x).

De eindcijfers: 0:0x, 1:1x, 2:3x, 3:4x, 5:2x, 6:0x, 7:3x, 8:1x en 9:2x.

Andere cijfers

Bij slimwinnen.nl is uitgerekend dat 7 met 10.8% het meest winnende cijfer van 2013 en 2014 was, gevolgd door 2 met 10.5% en 3 met 10.3%. Op geldloterijen.nl, waar naar de cijfers van 2010 tot en met 2013 is gekeken, komt ook eindcijfer 7 als winnaar uit de bus. “Trekkingen van de afgelopen jaren wijzen uit dat de spelers met het getal 7 de meeste winnaars kent. Eindcijfer 6 heeft het hoogste en meeste prijzengeld uitgekeerd blijkt uit de statistieken.”

De Staatsloterij-prijzen vielen in 2017 op onderstaande nummers.

– CW90177

Geen jackpot

– AS97084

Geen jackpot

– EU35542

Jackpot: GI50214

– CB38803

Jackpot 1/5: FE47159

– Kroonprijs: CD00103

– EQ40709

Geen jackpot

– HI28467

Geen jackpot

– 30x 10.000: AD03777

– AZ68294

– GA46281

Jackpot: CS16085

– GK26783

Geen jackpot

– 30x 10.000: FA51282

– CA79218

Geen jackpot

-ET58555

Geen jackpot

– AU23493

Geen jackpot

Bron: slimwinnen.nl, geldloterijen.nl. Beeld: ANP