Ga vóór het einde van 2019 nog naar de tandarts om geld te besparen

Zo’n 80 procent van de Nederlanders heeft een aanvullende zorgverzekering en 77 procent daarvan een tandartsverzekering. Toch maakt 1 op de 3 hier helemaal geen gebruik van, aldus prijsvergelijker Pricewise en onderzoeksbureau Panel Inzicht.

Wat we hieruit kunnen leren? Dat je het best voor het einde van het jaar nog even naar de tandarts kunt gaan om te checken of jij echt wel die aanvullende verzekering nodig hebt. Ziet je gebit er prima uit, dan kun je volgens Pricewise beter de tandarts uit eigen zak gaan betalen, hoe eng dat ook klinkt.

Aanvullende verzekering

Tandartskosten vallen in Nederland niet onder de basisverzekering, met uitzondering van bepaalde chirurgische ingrepen. Gaatjes, kronen of een brug moeten dus vooralsnog uit eigen zak. Heb je een aanvullende tandartsverzekering, dan kun je de kosten (vaak nog deels) terugkrijgen. De meest gekozen dekking is een bedrag van 250 per jaar met een vergoeding van 75 procent. De premie hiervoor bedraagt gemiddeld 147,50 euro per jaar.

Ingediende ligt lager

Maar, zo berekende Pricewise, het bedrag dat mensen met een aanvullende verzekering ingediend hebben bij hun verzekeraar is maar 128 euro per jaar. Ga je 2 keer per jaar naar de tandarts, en dien je verder helemaal niks in? Dat zou het slechts 44,32 euro per jaar kosten.

Dus…

Kies je voor de meest gebruikte aanvullende verzekering, dan betaal je 147,50 euro per jaar en heb je een dekking van 75 procent. Uit eigen zak betalen gaat je waarschijnlijk zo’n 128 euro per jaar kosten. Of misschien zelfs 44,32 euro, mits je maar 2 controles hebt.

Zelf betalen

Hans de Kok, directeur van Pricewise, licht toe dat het voordeliger kan zijn om de rekening van tandarts en mondhygiënist zelf te betalen. Moet je toch ineens verstandskiezen trekken? Dan valt dat onder de basisverzekering omdat het plaatsvindt in het ziekenhuis. Je hebt dan alleen wel weer een eigen risico van minimaal 385 euro.

Bron: RTL. Beeld: iStock