Zo verwijder je een eivlek uit je kleding, tafelkleed of vloerbedekking

Hou jij wel van een zachtgekookt eitje? Lekker, maar het eigeel kan zorgen voor hardnekkige vlekken. Maar zó verwijder je een eivlek uit je kleding, tapijt of tafelkleed.

Een rauw, gebakken of gekookt ei kan een behoorlijke eivlek achterlaten. En het vervelende aan deze gele vlekken is dat ze maar moeilijk te verwijderen zijn. Als je een eivlek verkeert behandelt, blijft hij namelijk voor goed in de stof zitten. Maar met deze tips is dat verleden tijd.

Wat goed is om te weten voordat je een eivlek behandelt is het volgende: gebruik nooit warm water. Als ei in aanraking komt met hard water, gaat het een beetje stollen. Hierdoor krijg je de vlek er nog minder goed uit. Het slimste is dus om, het liefst zo snel mogelijk na het ongeluk, een eivlek weg te spoelen met koud water.

Oplosmiddel

Je kunt hiervoor het beste deppen met een keukenpapiertje met koud water. Daarbij is het aan te raden om een oplosmiddel te gebruiken. Verdunde ammonia is hiervoor perfect. Het slimst is om dit middel aan de achterkant van de vlek aan te brengen. Zo voorkom je dat je de vlek verder de stof in werkt. Leg het bevlekte kledingstuk, tapijt of tafelkleed dus ondersteboven neer en breng verdunde ammonia aan op de achterkant van de vlek. Leg aan de voorkant van de vlek een velletje keukenpapier neer en laat het geheel zo in ieder geval een uur liggen. De eivlek zal zo losweken en worden opgenomen door het papiertje.

Zout

Is de vlek daarna nog steeds te zien? Dan is het tijd voor zwaarder geschud. Maak de vlek nog eens nat met een beetje koud water en strooi hier vervolgens een absorberend middel op. Zout werkt hiervoor perfect, maar ook maïzena of talkpoeder is goed. Laat het poeder een kwartier intrekken en verwijder het vervolgens van de vlek en spoel het stuk stof nog één keer met water.

Wasmachine

Een tapijt kun je beter niet in de wasmachine stoppen, maar een kledingstuk of tafelkleed wel. Dat is zeker aan te raden. Eivlekken kunenn namelijk een vervelende geur achterlaten. Een lekker fris wasje met wasmiddel kan dus geen kwaad.

Wil je paaseieren versieren maar heb je geen verf in huis? Zo kom je een heel eind.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Ei ei ei. Beeld: Getty Images.