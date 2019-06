Last van eksters? Zó voorkom je dat ze je vuilniszak open pikken

Het eksterseizoen is aangebroken en dat betekent dat de vogels weer in grote getallen aanwezig zijn. Leuk voor het oog, het zijn immers prachtige vogels, maar niet altijd even fijn.

Eksters pikken vuilniszakken open, tikken tegen ramen en ze halen nesten leeg.

Vuilnis

Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen zodat de eksters aan jouw tuin voorbij vliegen. De beste tip? Een vuilnisbak van kunststof met een deksel. Zo kunnen de eksters niet bij je vuilniszak. Daarnaast is het belangrijk om de vuilniszakken niet te lang voordat het vuilnis wordt opgehaald buiten te zetten en op te letten met etensresten. Ook zou het helpen om peper op en rond de zak te strooien, daar houden eksters niet van.

Spiegelbeeld

Omdat eksters vaak het gevecht aangaan met hun spiegelbeeld, vliegen ze regelmatig tegen ramen aan. Het kan dus helpen om je raam af te plakken met gaas of plastic, of om bloembakken op de vensterbank te zetten. Zo zien ze hun spiegelbeeld niet meer of kunnen ze er niet meer bij. Ook pas gewassen auto’s zijn geregeld de dupe van de eksters, omdat ekster hierin ook helder hun spiegelbeeld kunnen zien. Hierbij kan het helpen om je auto af te dekken met een zeil.

Bron: Libelle BE. Beeld: iStock