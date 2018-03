Zo zou je je elektrische tandenborstel éigenlijk schoon moeten maken

Ook als je nooit het opzetborsteltje van de elektrische tandenborstel haalt, heb je ongetwijfeld wel een idee van wat zich daartussen ophoopt aan viezigheid. En anders zegt de foto boven dit stuk wel genoeg. Gelukkig hebben we een paar goede tips om dit soort situaties te voorkomen.



Wat je op je elektrische tandenborstel aantreft, kan weleens voor een kokhalsneiging zorgen. Want: wie z’n borstel met enige regelmaat gebruikt (we hopen dat dit zo is), ontdekt al snel een hoop viezigheid en niet alleen op de borstel. Misschien spoel je je borstel af en toe wel af, maar dit is hoe je hem écht schoon zou moeten maken.

Hoog en droog

Volgens de American Dental Association bewaar je je elektrische tandenborstel na het poetsen het liefst rechtop, goed afgedroogd en vervolgens óók op een zo droog mogelijke plek. Waar je je borstel vooral niet zou moeten bewaren? Afgesloten in een badkamerkastje, de kans op schimmelen is dan groot.

Misschien overbodig na dit artikel: haal het opzetborsteltje er ook regelmatig af en verwijder alle viezigheid met een stukje keuken- of wc-papier. Enneh, als je dan toch bezig bent: vergeet de houder niet!



Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Youtube