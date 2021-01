Waarom iedereen in 2021 déze bank in huis wil hebben

De zondagochtend is natuurlijk pas echt compleet met versgebakken brood. Maar hoe zorg je er nou voor dat je een lekker bolletje op tafel zet? Dat heeft alles te maken met het brooddeeg. En zo weet je dat je brooddeeg perfect is.

Om een brood te bakken heb is een broodbakmachine helemaal geen vereiste. Een oven is alles wat je nodig hebt. Maak een mooi deeg van 500 gram patentbloem, 5 gram zout, 7 gram droge gist en 320 milliliter lauwwarm water. Kneed het geheel goed door, laat het rijzen, vorm er bolletjes van, laat het nog even rijzen en bak de bolletjes zo’n 20 à 25 minuten in een oven van 200 graden. En voilà!

Dat klinkt hartstikke makkelijk en dat is het ook. Maar een goed brood valt of staat bij het kneden. Als je deeg niet lang genoeg gekneed is, zal het deeg niet goed rijzen en zul je achterlijven met broodjes die allesbehalve luchtig zijn. Om dat te voorkomen moet je een brooddeeg maar liefst 20 à 25 minuten kneden. En dat is een hele work-out. Gebruik je liever een mixer met deeghaken? Dan kun je het brooddeeg het beste 10 tot 15 minuten kneden op een middelhoge stand.

Trucje

Deze kneedtijden zijn slechts richtlijnen en zullen per persoon, per recept en per kneedintensiviteit verschillen. Maar hoe weet je dan dat je brooddeeg klaar is? Daar is een handig trucje voor. Om te checken of jouw deeg soepel genoeg is om te gaan rijzen, neem je een klein stukje deeg. Dit rek je voorzichtig uit tot er een soort van vliesje ontstaat dat steeds transparanter wordt. Als het lukt om een mooi vliesje te trekken zonder dat het deeg direct breekt, weet je dat je deeg goed genoeg is. Dit kun je een beetje vergelijken met de bel die je blaast met kauwgum. Als je nog niet lang op de kauwgum hebt gekauwd, breekt de bel al snel. Maar als je al langer op de kauwgum hebt gekauwd, kun je met gemak een mooie bel blazen.

En klaar!

Als je met jouw brooddeeg een mooi vliesje kunt maken, weet je dus dat je goed zit. Nu is het alleen nog nodig om het deeg een uur te laten rijzen op een plek waar de temperatuur iets boven kamertemperatuur is. Vervolgens maak je bolletjes van het brooddeeg en laat je het nogmaals een uur rijzen. Daarna kan het de oven in en kun je genieten van een heerlijk vers en luchtig broodje. Eetsmakelijk!

Het klinkt misschien gek, maar als je je brood bewaart met déze groente, blijft het langer goed.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Laura’s bakery. Beeld: Getty Images.