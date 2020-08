Elke dag de airco aan? Dít zijn de kosten per week

Femke (40) is freelance journalist. Ze woont met Oscar en zoon Nathan (6) in Amsterdam. Iedere week schrijft ze in Libelle wat haar bezighoudt. Deze week: sterilisatie.

Na een avondje fijn gezelschap en heerlijk eten fietste ik met een vriendin naar huis. Ze vertelde me dat haar man die dag een afspraak bij de uroloog had gehad om het over een sterilisatie te hebben. Hij kreeg 2 weken bedenktijd en een papiertje waarop stond wat de ingreep ging kosten: zo’n €500,-. Op hetzelfde papiertje stond ook hoeveel terugdraaien van de sterilisatie zou kosten: €4000,- euro.