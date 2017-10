Man vindt 'engste insect ter wereld' met heuse tentakels in zijn huis

Een foto van een wel heel opmerkelijk insect gaat momenteel het internet over.

Een Indonesische man deelt de beelden van een insect dat hij tegenkwam in zijn huis op social media.

Brr

Het bizarre wezen heeft tentakels en is een soort mot met een oranje achterlijf. Het gaat om een mannetjesmot van de familie creatonotos. Het is een tijgermot die – helaas voor de bewoners – wel vaker voorkomt in Azië. De mannetjes ontwikkelen tentakels om zo de vrouwtjes te verleiden.

Wegwezen

De reacties stromen binnen op Facebook: velen kunnen amper naar de beelden van het insect kijken. “Ik kan zelfs niet beginnen beschrijven hoezeer ik dit haat”, schrijft Eva Gregoric. Een ander schrijft weer: “Mijn huis mag je hebben, ik ben weg”. Tja, dit is weleens wat anders dan een simpel spinnetje op het plafond. Wat de man precies heeft gedaan om de engerd weg te krijgen uit zijn huis, is niet bekend.

