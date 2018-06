Dít vinden we volgens onderzoek de ergste interieurtrend van de afgelopen 50 jaar

Vergelijk je een huis van 50 jaar geleden met een huis van nu dan zie je duidelijk wat een invloed interieurtrends kunnen hebben. Maar niet alle trends blijken achteraf heel geslaagd te zijn.

Uit onderzoek van Samsung blijkt dat we een aantal interieurtrends liever heel snel vergeten. 2000 Britten konden stemmen op de ergste interieurtrend van de afgelopen 50 jaar en daar kwam een winnaar uit die we eigenlijk allang weer waren vergeten. Als ergste interieurtrend werd namelijk de harige bekleding voor je toilet gekozen. Weet je nog? Maar ook waterbedden, alles met een dierenprint en gordijnen van kralen zien we toch liever niet meer terug in ons huis.

Hygiënisch

De harige toiletrend kreeg 44% procent van de stemmen. Snappen wij heel goed, want zo’n harig kleedje op je toilet is toch ook helemaal niet zo hygiënisch? En dan doen we nog niet eens uitspraken over of we het mooi vinden of niet. Het is eh…ja, apart.

Bron: Countryliving.com. Beeld: iStock.