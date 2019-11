Dít is waarom de Erwtenplant je nieuwe favoriete kamerplant is

Kan jouw huis nog wel wat groen gebruiken? Dan hebben we een leuke tip voor je. Hij is super makkelijk te verzorgen, een echte eyecatcher in je huiskamer en het is niet een plant die iedereen al heeft: de Erwtenplant.

In Nederland noemen we deze plant de Erwtenplant, maar hij wordt ook wel the string of pearls genoemd. Als je naar de plant kijkt, dan snap je wel waarom. De officiele naam is Senecio rowleyanus.

De Erwtenplant is een hangplant met een klein rond blad. Hij komt uit Zuid-Afrika en wordt al sinds het jaar 1900 verkocht.

Verzorging

Genoeg over de geschiedenis van deze plant, laten we het eens hebben over de verzorging. Deze gezellige hangplant is namelijk ontzettend makkelijk te verzorgen. Dus als de groene vingers bij jou ontbreken, kan je deze plant alsnog met een gerust hart in huis halen. De Erwtenplant is een vetplant. Dit betekent dat ‘ie niet zoveel water nodig heeft. In de zomer kun je ‘m het beste elke 2 weken een flinke scheut water geven. In de winter is dit slechts eens per maand nodig. Een vochtige lucht is wel goed voor de plant, dus tussendoor mag je ‘m af en toe bespuiten met de plantenspuit.

Standplaats

De Erwtenplant staat liever niet in de volle zon. Maar om te groeien moet ‘ie wel op een lichte plek staan. Wij adviseren daarom om ‘m dichtbij een raam te hangen, maar wel uit de zon.

Stekken

Stekken doe je heel eenvoudig: je knipt een stukje van de plant af met een schone schaar. Dit takje zet je in een vaasje met water. Na een tijdje zullen er wortels in het water gaan groeien. Et voilà: je hebt niet 1 maar 2 Erwtenplanten.

Kun je nog wel wat verzorgingstips gebruiken? Tuinvlogger Loes heeft ze voor je:

