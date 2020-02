In déze stad kun je samen met je hond 'ontsnappen' uit een Escape Room

Het is nog altijd een mateloos populair familie-, bedrijfs- of vriendenuitje: met een groep uit een Escape Room proberen te ontsnappen. Extra leuk: ergens in Nederland kun je dit nu ook met je favoriete viervoeter doen.

In Bergen op Zoom vind je namelijk Dogs in Touch: een trainingscentrum mét een heuse Escape Room voor slimme honden en hun baasje. Enig verschil: in tegenstelling tot bij een ‘echte’ Escape Room word je hier niet opgesloten in een kleine kamer. Dat zou niet veilig zijn voor de honden. In een ruime hal hebben jullie alle ruimte voor de opdrachten.

Advertentie

Samen puzzelen

Doel van deze ‘ontsnappingspoging’ is om Simon de Husky te bevrijden. Samen met je trouwe viervoeter leg je een parcours af met opdrachten op het gebied van coördinatie, behendigheid en zoekwerk. Daar verdienen jullie samen punten mee. En zelf los je onderweg een aantal puzzels op.

Eind 2019 ging de Dog Escape Room open en intussen is het een razend succes. “Mensen zijn heel enthousiast”, laat Jacqueline van Vlimmeren aan BN De Stem weten. En het verhaal van husky Simon, waar het allemaal om draait, is echt gebeurd. “Tijdens het WK Agility in Finland holde hij achter een groep herten aan en verdween-ie in het woud. Gelukkig vond een boswachter Simon later weer terug.”

Escape Room voor iedereen

Lijkt het jou wel wat? Houd dan de Facebookpagina van Dogs in Touch in de gaten voor de mogelijkheden. Meedoen kost €30 per duo. En ongeacht of je een Pug, Golden retriever, German Shephard of Rottweiler hebt: iedereen mag en kan meedoen.

Sommige honden vinden het verschrikkelijk om alleen thuis te zitten. Is er een manier om je hond zich minder eenzaam te laten voelen als-ie alleen thuis is? Dierenarts Martijntje weet raad:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: BN De Stem. Beeld: iStock