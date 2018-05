Baasjes, opgelet: er bestaat nu een escaperoom speciaal voor jou en je hond 

Heb je zin om iets anders met je hond te gaan doen dan het standaard uitlaatrondje? Vanaf vandaag kun je samen met je viervoeter naar een heuse honden-escaperoom.

Die honden-escaperoom is een gratis onderdeel van het Animal Event (4, 5 en 6 mei) in Hilvarenbeek. Het is de bedoeling dat je ontsnapt uit vier verschillende themakamers. In de kamers liggen brokken en snoepjes om je hond een beetje op gang te helpen.

Leuk en leerzaam

Tijdens het ontsnappen leer je ook nog dingen. Zo kom je in de eerste ruimte alles te weten over de grondstoffen van hondenvoer. En in de tweede ruimte leer je hoe deze grondstoffen in de fabriek worden verwerkt tot brokken. In ruimte vier wordt de hond beloond met die brokken.

Poep opruimen

De honden moeten overigens wel aangelijnd zijn tijdens het event. En aangezien de dieren van de brokken vast een boodschap moeten doen, wordt er vriendelijk verzocht om die hondenpoep ook zélf op te ruimen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Metronieuws. Beeld: iStock

Beeld: iStock

Een kussen vol met (honden)haren? Met dit trucje zijn ze binnen 3 tellen weg:

Meer een kattenliefhebber? Van deze spullen gaat het hart van iedere poezengek sneller kloppen: