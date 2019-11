E.T. keert terug op aarde in kerstreclame en bezoekt volwassen Elliott

Weet je nog? De arme E.T. die in de film zo veel heimwee kreeg naar zijn planeet, dat hij zijn allerbeste vriend Elliot moest verlaten? Het Amerikaanse bedrijf Comcast heeft besloten E.T. terug te brengen op aarde voor Kerstmis.

Het was in 1982 dat de 2 vrienden elkaar voor het laatst zagen. Voor de 4 minuten durende commercial heeft de originele vertolker van Elliott, acteur Henry Thomas, zijn oude rol opgepakt. Regisseur Steven Spielberg heeft toestemming voor de hereniging in de reclame gegeven.

Herinneringen behouden

In een verklaring noemt Thomas de reclame zelfs ‘een win-win’, omdat fans van de film hun geliefde personages terugzien, maar niet het risico lopen hun speciale herinneringen aan de film te verliezen door een compleet nieuwe film.

2019

In de commercial landt de Extra-Terrestrial in de tuin van Elliott, die hem voorstelt aan zijn gezin. “Er is een hoop veranderd sinds je hier voor het laatst was”, zegt de dolblije Elliot tegen zijn buitenaardse vriend. In de dagen die volgen maakt E.T. kennis met de voorwerpen die we anno 2019 hebben: virtual reality, het internet en de tablet.

Look who came home for the holidays. pic.twitter.com/paJRHnMJfj — Xfinity (@Xfinity) November 28, 2019

Word je ook zo blij van kerstcommercials? Dit was de mooiste van 2016:

Bron: Xfinity. Beeld: ANP