Dít gebeurt er met het eten dat gemaakt is in Heel Holland Bakt

Er worden allerlei heerlijke creaties gemaakt in Heel Holland Bakt.

Vanavond was de finale en wat wás het spannend.

Alles eten

Maar nu het ‘bakseizoen’ voorbij is rest nog 1 vraag: waar blijft al dat lekkers dat de bakkers steeds maken? Het antwoord is simpel. “Alles wordt opgegeten”, vertelt Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden aan nu.nl. “Na de opnames stort de crew zich op de creaties van de kandidaten. Maar ze proeven ook graag van elkaars baksels. Alles wat dan nog overblijft, gaat mee naar huis.”

Klein leugentje

Sarena Solari won het programma in 2015 en voor haar was het net iets anders: “Na een hele dag bakken kon ik geen taart meer zien”. Ze nam dan vaak wat baksels mee naar haar werk. “Maar omdat zij nog niet mochten weten dat ik meedeed aan het programma, zei ik dat ik thuis wat had gebakken”, aldus Solari. Janny over de finale van dit jaar: “Dit is misschien wel de spannendste ooit en zeker de meest emotionele”.

Bron: nu.nl. Beeld: ANP