Dít eten kun je beter niet bewaren in de vriezer

Eten bewaren in de vriezer is niet alleen handig als je een keer geen zin hebt om te koken, je bespaart er ook nog eens geld mee. Alles in de vriezer, dus? Nee, niet al het eten is geschikt om in te vriezen.

Brood en soepen zijn voorbeelden van gerechten die geschikt zijn om in te vriezen, maar dat kan niet met al je favoriete ingrediënten.

Komkommer

Heb je nog een halve komkommer over? Groenten met veel water bevriezen snel, maar het is niet bevorderlijk voor de smaak om deze groente in te vriezen. Komkommers, selderij en radijs worden slap wanneer je het weer ontdooid en dat maakt een salade er nou niet echt beter op.

Gekookte pasta

Pasta lijkt altijd zo weinig wanneer je het in de pan doet om gaar te koken. Gooi jij er vaak ook nog wat bij en blijf je vervolgens altijd met gekookte pasta zitten? Herkenbaar! Het zou handig zijn als je dit zou kunnen vriezen, maar dat wordt niet aangeraden. Wat overblijft als je het het ontdooit, is iets wat helemaal niet meer op pasta lijkt.

Gefrituurd eten

Weinig mensen bedenken het waarschijnlijk, maar gefrituurd eten is niet geschikt om in te vriezen. De knapperige buitenkant blijft niet knapperig wanneer je het invriest en vervolgens weer laat ontdooien. Jammer, maar helaas.

Avocado

Wanneer je luncht met avocado gebruik je vaak een halve en blijf je met de andere helft van de avocado zitten. Wat doe je met die andere helft? Je raadt het al: in ieder geval niet invriezen. De avocado verliest op deze manier zijn structuur en wordt er dus niet lekkerder op. Hetzelfde geldt voor de structuur van zachte kazen als ricotta, roomkaas en geitenkaas.

Aardappelen

Te veel aardappelen gekookt? Ook aardappelen worden er helaas niet lekkerder op wanneer je ze invriest. De structuur van de aardappel wordt hierdoor erg zanderig. De aardappel houdt ook niet van de koelkast. Je kunt ze dus het beste op kamertemperatuur bewaren.

Bron: Delish.com. Beeld: iStock.