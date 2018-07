Waarom eten op vakantie lekkerder smaakt dan thuis

We nemen massaal de heerlijke Franse kazen en dozen wijn mee uit Zuid-Frankrijk na onze zonvakantie. Maar thuis op de bank smaakt dat kaasje toch net even anders dan op het terras op in de zon. Hoe zit dat?

Bob Cramwinckel, die zich al decennialang bezighoudt met smaak en tevens levensmiddelchemie studeerde, vertelt aan De Telegraaf: “Smaak kun je op twee manieren benaderen: het product bepaalt de smaak en jijzelf bepaalt de smaak.”

Zintuigen

“Je zintuigen spelen een rol in de interactie met het product,” gaat hij verder. “Als jij in een afgesloten kamer zit en ik geef je een glas dure wijn, dan vind je er niks aan. Maar zie je de fles, het etiket en een leuke ober vertelt iets over die wijn, dan vind je ’m ineens ontzettend lekker. Wat in je hoofd zit, is erg bepalend voor wat je waarneemt en dus proeft.”

Vliegtuigeten

Cramwickel onderzocht ook waarom vliegtuigeten over het algemeen als vies wordt bestempeld. “Dat heeft deels te maken met de luchtvochtigheid die afneemt en waardoor je neus minder functioneert, maar ook met stress. Mensen zijn toch wat ongerust in een vliegtuig. Angstig, of bezorgd of ze alles wel mee hebben. Dan smaakt het allemaal net wat minder.”

Zoet en romig

Maar dit geldt niet voor zoete, romige smaken. “Dat komt doordat moedermelk onze basis is. Dat is ook zoet en romig. Geef mensen een Magnum-ijsje in een vliegtuig en ze vinden het lekker.”

Leren bier drinken

“We creëren onze werkelijkheid, zijn heel flexibel. We kunnen onszelf echt iets leren lekker vinden. Door dingen te eten of drinken en er een goed gevoel bij te hebben, kun je jezelf dat leren. Een goed gevoel is de basis van lekker vinden. Daarom leren veel mensen zichzelf olijven eten. Dat gebeurt vaak in een gezellige omgeving. Of een pilsje. Dat wil ook bijna iedereen leren drinken.”

Dezelfde smaak terugkrijgen

Wil je toch weer diezelfde smaak terugkrijgen als hoe je het op vakantie proefde? Focus je dan niet teveel op het product, zoals je waarschijnlijk terug in Nederland wel doet. “Als je toch dat wijntje of die kruiden mee naar huis neemt, focus je dan op de herinneringen die je eraan hebt. Het zijn écht dezelfde kruiden! Roep die vakantie weer op. Dan zal je merken dat het alweer een stuk lekkerder smaakt. Je kunt je herinnering proeven.”

