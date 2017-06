Op vakantie willen we natuurlijk zoveel mogelijk genieten, maar dat betekent niet ook dat we meteen heel veel geld willen uitgeven. Het is dus best handig om te weten welk vakantieland in Europa het goedkoopst is. Blijf je liever in eigen land? Bonnie vertelt waar je heen moet.

De vijf populairste vakantielanden onder Nederlanders zijn Frankrijk, Griekenland, Duitsland, Italië en Spanje. Griekenland wint het op gebied van de kosten en zou volgens gegevens van het CBS het goedkoopste zijn op het gebied van overnachtingen en eten buiten de deur. Frankrijk is volgens deze gegevens het duurste land van deze 5. Ook in Italië en Duitsland is het relatief duur, maar in Spanje is het ook vrij goedkoop. Vooral de dagelijkse boodschappen zijn daar goedkoper dan in ons land.

Goedkoopste

Voor de echte budgetreizigers onder ons: Albanië is het allergoedkoopste land van Europa. De hotel- en restaurantprijzen liggen 60 procent onder de gemiddelde prijzen in Europa. Zwitserland kun je in dat geval het beste vermijden, daar kosten hotels en restaurant 67% meer.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.