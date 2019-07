In déze Europese vakantielanden vind je dit jaar het warmste zomerweer

Ga je nog op vakantie? Check dan even of je naar het juiste land gaat, want niet óveral in Europa wordt het even lekker weer.

Zo zijn de absolute uitschieters te vinden in Kroatië en Turkije: daar kan het wel 35 tot 38 graden worden deze zomer. Het zijn bij uitstek de warmste vakantielanden in Europa van dit moment. Maar ook in Italië en Griekenland is het ook behoorlijk heet deze zomer. Zeker op de Griekse eilanden is het prima toeven; daar wordt het ook 30 – 32 graden.

Sorry, England

Waar je dan wat slechter weer vindt? Schotland is vrij wisselvallig en ook Engeland is niet al te zonnig. Het is er ongeveer tussen de 18 en 23 graden en er zijn kansen op buien. Dan kun je nog beter in Nederland blijven, als je puur gaat voor de warmte.

Non non, la France

En hoe zit het met Frankrijk, een van de populairste vakantielanden van ons Nederlanders? Het is in Frankrijk wel warm, maar erg bewolkt. Er is daar ook meer kans op onweersbuien dan in de rest van Europa. De maxima komen uit op veel plaatsen in het land uit op 29-34 graden.

Viva España

In Portugal en Spanje is het veelal droog en zonnig, en rond de 30 graden. Aan de Atlantische kust is het koeler met wolkenvelden en wat buien. In de kustgebieden is het zo rond de 21-24 graden, in het binnenland is het veel warmer met in het oosten alweer 30-32 graden. Lang niet slecht, dus. Op de Canarische eilanden waait het hard en is het tussen de 18 en 24 graden.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock