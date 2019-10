Even ontspannen: wij mogen 10 exemplaren van Sarah Jio's nieuwste boek weggeven

Na het ongekende succes van haar boeken ‘Haar naam was Sarah’ en ‘de Nachtegaal’, is Sarah Jio terug met een spannende bestseller: ‘Bloemen voor mijn dochter’. En deze kan van jou zijn. We mogen er namelijk 10 weggeven.

In dit boek probeert Caroline uit alle macht haar verleden terug te halen. Ze lijdt aan geheugenverlies en een stapel brieven uit de Tweede Wereldoorlog van ene Celine vullen langzaam de leegtes in. Dat heeft grote gevolgen voor haar…

Advertentie



Winnen

Benieuwd naar dit spannende verhaal? Vul dan onderstaand winformulier in en wie weet komt het boek binnenkort jouw kant op.