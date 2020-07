Even tuinieren en dan volop genieten: dít zijn de tuinklusjes voor juli

Natuurlijk wil je in de zomer het liefst alleen maar genieten van je tuin in volle bloei. Maar helaas horen er ook wat tuinklusjes bij. Gelukkig zijn ze niet zo intensief en kun je snel weer verder genieten.

Dit kun je in juli doen in de tuin:

Als je een mooi en groen gazon wilt, is het belangrijk het gras genoeg water te geven. Maar let wel op: besproei het gras niet terwijl de zon fel schijnt. Door de zon kunnen er dan brandplekken ontstaan. Daarom is het verstandig om het gazon vroeg in de ochtend, in de namiddag of avond te besproeien.

Maai het gras niet te kort om felle verbranding door de zon te voorkomen. Een grashoogte van 3 tot 5 centimeter is meer dan prima, want op die manier voorkom je gele en bruine vlekken.

Onkruid wieden

Helaas kan onkruid vaak extra hard groeien in de zomer. Helemaal als het regelmatig regent. Probeer het zo goed mogelijk bij te houden en telkens wanneer je door de tuin loopt wat onkruid eruit te trekken. Zo zorg je ervoor dat het niet gaat woekeren en je er ineens een middag voor uit moet trekken.

Bloemen en planten verzorgen

Ook de bloemen en planten in de tuin hebben natuurlijk wat aandacht nodig in de zomer. Sommige bloemen zijn misschien al uitgebloeid (zoals rozen) en die mag je dan afknippen. Geef je planten regelmatig water en wellicht is het een idee om de border in juli wat te bemesten, want planten kunnen in de zomer wel wat extra voeding gebruiken. Als laatste kun je eind juli alvast een derde van de lavendel snoeien.

Dieren een handje helpen

Tijdens droge periodes kan het voor dieren best lastig zijn om te overleven. Help egels, vogels en padden daarom een handje en zet een schaaltje water neer. En deze beestjes zijn ook nog eens erg handig, want wist je dat zij ongewenste gasten zoals bladluizen, rupsen en slakken buiten de (tuin)deur houden? Ideaal!

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock