Expeditie Robinson-blog: "Er is vast iets in je hoofd geknapt Tony, maar dat was al eerder hoor"

Niet dat redactiemanager Marleen Koolmees ook maar enige ambitie heeft om in heur bikini, omringd door rappers, C-artiesten en zandvlooien naar een onbewoond eiland te vertrekken om aldaar op een bamboebed te slapen terwijl de tropische regenbuien door de klamboe gieren en het qua eten kiezen is uit rauwe of zwartgeblakerde kokosnoten (getver), cassave (ook getver) en rare magere visjes (zeker getver), maar… ze is wel al jaren die-hard fan van ‘Expeditie Robinson’ en vindt daar ook iets van.

Achteraf had ik het kunnen weten – toen Dennis ons zo streng toesprak – maar ja, dat is dus achteraf. ‘Het lijkt erop dat na zo veel seizoenen de VIP’s denken dat Expeditie Robinson kinderspel is, maar niets is minder waar’, zo somberde hij. Ik nog denken dat hij het over de ons reeds ontvallen rappers Josylvio en Aisha had en alle andere gassies uit de voorgaande seizoenen (een lange lange lijst), maar het bleek – zoals we nu inmiddels weten – een profetische voorspelling.

Kleine grote Stijn en Jody

Maar. Ménsen! The game is finally on, en hoe! De allerlaatste en meest ultieme (niet mijn woorden hoor maar die van Nicolette, die de verwachtingen graag hooggespannen houdt) kapiteinsproef bleek pas het begin. Stijn kreeg er acuut een zenuwklop van en laat dat nou net zijn wat ik de hele tijd van haar krijg. Ze ziet er wel uit alsof ze het naar haar zin heeft dus nou ja. En qua lengte moet ze nog even blijven om Jody nog een beetje in de waan te laten dat lengte er niet toe doet. Ik moet eerlijk bekennen dat hij, ondanks dat VOC-schip met die raadselachtige lauwerkrans eromheen, best lekker bezig is. Dat overcompenseren werkt best voor Jody en laten we wel wezen: naast de lijst met opgevende rappers (bovenaan: Lil’ Kleine) is ook de lijst met kleine grote mannen is beheurlijk lang.

Nienke en haar bombonella’s

Maar. Zó érg. Dan wint tattoo-Tony en begint de re-enactment van de rij bij gym waar er altijd iemand als eerste wordt gekozen en dus ook altijd iemand niet… Nienke, Nienke, Nienke. Mijn hart brak, iedereen stortte bij mij van de bank (een groene fluwelen want ik weet heus wel wat er in de mode is qua wonen op dit moment) en ik kon alleen nog maar hopen dat er ook in dit seizoen een afvallerseiland is waardoor deze coole chick haar wraak kan voorbereiden. Ondanks dat ze wel écht serieus rare dingen doet met haar bikinibroekje. En ondanks dat ik jaloers ben op haar bombonella’s die volgens mijn mede-kijkers nieuw aangeschaft zijn, waarover door Nienke uitgebreid is gevlogd. Prima.

In Eilandpraat – fascinerend programma, alleen al vanwege de balk met vragen die random mensen stellen aan de afvallers – was nog een bloedstollend fragment te zien van de heimelijke traan die over haar wang biggelde en toen brak mijn hart weer. En nu is Nienke dus op vakantie met haar ouders Corry en Johnny en doet ze het tranquilo aan, kan ze alweer grapjes maken en hoop ik maar dat ze touwknopende Corry en declamerende Johnny het nakijken kan geven.

Potje Mikado

Volgde een proef met de kansloze kist in een soort Mikado-constructie, inclusief tropische regenbui – grandioos gewonnen door Kamp Onbekend. Dat was toch weer niet zo goed ingeschat van Loiza, die als strategie ‘gewoon rammen’ had. Iedereen terug naar zijn eiland, met het Kamp Bekend nu in een nieuwe mix. Wat mij verbaasde, al kan dat natuurlijk aan de montage liggen, is dat niemand veel woorden vuil maakt aan de nieuwe situaties die er zijn ontstaan. Moet er niet even worden nagepraat? In Kamp Onbekend over de keuzes van Tony of over de proef, en met name in Kamp Bekend over het nogal in het oog springende feit dat er nu toch echt twee kapiteins op één schip zijn. Dat had veel leed kunnen voorkomen. Maar nee hoor, iedereen houdt strak de mond. Misschien is het ook wel te warm voor evaluaties en functioneringsgesprekken, maar toch. Daar hadden we dan opeens Tony weer – hij lijkt overigens steeds meer op een Pirates of the Caribbean-zombie – die zichzelf weer even als kapitein een veer in de eigen reet stak door te zeggen dat hij de winnaar was. Typisch gevalletje van het kapiteinschap iets te serieus nemen, gecombineerd met een overmoedige inborst.

Tony en z’n huhuhuhuheimwee

Wie er wel even lekker over wilden praten, zijn psychologen van de koude grond Nicolette en Dennis, die van de Eilandraad een eindeloze therapeutische sessie maken. Ik verdenk ze sinds nu van match fixing, of in ieder geval een vette poging daartoe. En die kandidaten maar kletsen. Spreken is zilver, zwijgen is goud, piepels. Dat had Tony zich ook even moeten realiseren: óf hij had eerder moeten spreken – voor Donny eruit werd gestemd, of moeten blijven zwijgen – in plaats van aankondigen dat hij alsnog opstapt wegens huhuhuhuheimwee. “Er knapte iets in mijn hoofd”, huilde Tony zijn krokodillentranen. Ja, er is vast iets in je hoofd geknapt, maar dat was al eerder hoor. Anyway, het is natuurlijk niet zijn schuld dat Donny-boy zeer onterecht en ongewild naar huis moest. Het is allemaal de schuld van die topsporter Gregory. Zullen we het daar nog even over hebben? Wat een on-ge-loof-lijke oelewapper! Heel vervelend dat je vroeger gepest bent maar echt Greg, je vráágt er nu ook om. Waarom heb je in vredesnaam jouw grootste pestkop niet weggestemd toen je de kans kreeg? Dit was jouw moment en je hebt het door je vingers laten glippen. Ik mag toch hopen dat we daar volgende week meer over gaan horen.

Gregory eruit

Tony dus naar huis – good riddens –, Donny ook – best jammer – en Nienke, Corry en Johnny zitten on hold op Duivelseiland. Ik durf er dit keer geen voorspelling op los te laten want met al die kinderachtige opgevers is het echt koffiedik kijken. Er zijn geen rappers meer over, dus wat moet je dan? Ik houd het bij duimen dat Nienke zich van haar eiland af survivalt en vermoed dat Greg uit puur schuldgevoel omdat hij de laatste horde niet wist te nemen, zich eruit laat stemmen. En natuurlijk, natúúrlijk, worden Kamp Onbekend en Kamp Bekend gemixt. Maar dat wisten jullie al, toch?

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!