Déze extreem goedkope gin is de beste ter wereld

Een goede fles drank hoeft niet veel te kosten, blijkt maar weer. De gin van de Aldi is namelijk in de prijzen gevallen. De Oliver Cromwell London Dry Gin is tijdens een prestigieuze sterke drank competitie verkozen tot ’s werelds beste gin. En dat terwijl een fles nog geen 12 euro kost.

Blind

De Oliver Cromwell London Dry Gin won een gouden medialle op de ‘International Wine and Spirits Competition (IWSC). Deze fles gin van de Aldi nam het op tegen speciale merken die stukken duurder waren dan dit pareltje. Maar dat proef je blijkbaar niet, want alle gin werd blind getest.

Rosé

De Aldi is goed bezig. De rosé wijn is laatst namelijk ook al uitgeroepen tot een van de beste ter wereld tijdens het ‘International Wine Challenge’ event in Londen. Deze prijzen laten dus zien dat je geen grote bedragen neer hoeft te leggen om te kunnen genieten van een lekker drankje.

We hopen natuurlijk dat deze gin binnenkort ook in de Nederlandse Aldi te vinden is, maar dat is nog niet bekend.

