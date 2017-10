Extreme wind: 4 mensen overlijden door storm in Europa

Momenteel is de wind in Nederland al aardig gaan liggen, maar in andere delen van Europa stormt het behoorlijk.

In Polen en Tsjechië zijn in totaal al 4 mensen overleden door de storm. Dit komt volgens lokale media doordat er bomen op hen zijn gevallen. Al het auto- en treinverkeer is daar zwaar ontregeld.

Chaos

Maar ook in andere Europese landen is het chaos. Bij duizenden huishoudens viel de stroom uit. In Berlijn is zelfs de noodtoestand uitgeroepen en wordt er mensen aangeraden om binnen te blijven. Er is veel werk voor de brandweer: door de storm is er sprake van veel schade.

Derde keer

Op de Noordzee zijn schepen in de problemen gekomen door de storm. Een containerschip is een container verloren bij Vlieland, en bij Terschelling is een schip zelfs bijna stuurloos. Volgens een woordvoerder van de kustwachten waren er – zeker gisterenavond – golven van wel 5 tot 6 meter hoog in de Noordzee. Het is al de 3e storm van deze herfst.

At least five dead as storm hits central Europe https://t.co/ZUD40X6ldU pic.twitter.com/MLT1vY6stA — Dunya News (@DunyaNews) 29 oktober 2017

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock