Hiérdoor kan Facebook de oorzaak zijn dat je telefoon snel leeg is

Heb je de Facebook-app op je telefoon staan? Grote kans dat dat de boosdoener is die ervoor zorgt dat je batterij binnen no-time leeg is. Een aantal functies in de app zorgen ervoor dat de app altijd blijft draaien.

Ook als je de app niet gebruikt, blijft-ie op de achtergrond draaien. Daardoor kan het zijn dat je batterij eerder leeg is. Facebook maakt bijvoorbeeld gebruik van je locatie om je te kunnen herinneren dat vrienden plannen hebben in de buurt. Wanneer je de locatievoorzieningen van de app uitschakelt, zal dat ervoor zorgen dat de app veel minder batterij gebruikt.

Automatisch afspelen

Video’s die automatisch afspelen zorgen er ook voor dat je batterij snel leegloopt. Dat kun je aanpassen bij de instellingen onder ‘video’s en foto’s’. Wanneer je dat uitschakelt, scheelt dat batterij en daarnaast is het ook handig voor je databundel dat video’s bijvoorbeeld alleen worden afgespeeld als je verbonden bent met een wifi-netwerk.

Meldingen

De meldingen die je krijgt van de app kosten ook veel batterij. Ook je meldingen kun je instellen in de app. Hoe minder meldingen, hoe minder batterij er verbruikt wordt. Wil je helemaal lang met je batterij doen, dan is het beste toch echt om de app van je telefoon te verwijderen, maar we snappen dat dat wel heel rigoureus is.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock.