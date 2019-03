Facebook en Instagram kampen met wereldwijde storing

Kun je woensdag al enige tijd niet op Facebook of Instagram? Dan ben je niet de enige. Wereldwijd zijn Facebook en Instagram voor veel mensen onbereikbaar. Ook in Nederland zijn problemen gemeld.

Volgens een foutmelding zou Facebook tijdelijk offline zijn voor gepland onderhoud. Gebruikers kunnen wel inloggen, maar geen berichten plaatsen of liken. Ook op Instagram (onderdeel van moederbedrijf Facebook), laden sommige pagina’s niet.

Facebook meldde eerder vanavond op Twitter dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing:

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

— Facebook (@facebook) 13 maart 2019