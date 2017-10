Zó zien mensen op Facebook niet dat je een bericht gelezen hebt

Wanneer je wacht op een antwoord, kan het handig zijn dat je kunt zien of iemand je bericht gelezen heeft, maar er zijn ook momenten waarop je deze functie liever uitschakelt. Daar is net zo’n handig trucje voor als in de video.

Op Facebook Messenger kun je niet uit zetten dat iemand een melding krijgt wanneer je het bericht gelezen hebt. Wil je toch ‘stiekem’ een bericht kunnen lezen? Dan zijn er wel een aantal trucjes om een bericht toch zonder melding te kunnen lezen.

Beginscherm

De slimste en makkelijkste optie: je kunt de berichten lezen op het beginscherm van je telefoon. Berichten tot 162 tekens kun je hier lezen zonder dat je de app hoeft te openen. Zet hiervoor bij instellingen wel even je notificaties aan, anders krijg je geen melding in je beginscherm.

Vliegtuigmodus

Krijg je een langer bericht? Dan kun je door de vliegtuigmodus op je telefoon aan te zetten, de app openen zonder dat deze meldingen verstuurt. Sluit de app helemaal af voordat je deze functie inschakelt en open deze dan opnieuw. Op die manier weet de ander niet dat je online bent geweest.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock.