Geniaal: familie bouwt zwembad van hooibalen in achtertuin

Een Engelse familie heeft een geniale oplossing bedacht om in de zomer lekker af te koelen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt zijn een paar hooibalen.

De 32-jarige boer Ed uit het Engelse dorpje Hazelbury Bryan kwam met het idee toen hij met vrienden in de tuin een biertje dronk. Hij had het onwijs warm en besloot daarom wat oude hooibalen te gebruiken om een indrukwekkend zwembad in zijn achtertuin te creëren.

Plastic zeil

Hiervoor gebruikte hij in totaal 16 hooibalen. Hij bekleedde de hooibalen met een plastic zeil voordat hij het zwembad vol liet lopen met water. Toch was het niet gelijk een succes. “Het duurde ongeveer 6 uur om bad te vullen met water, maar helaas was de druk van het water te hoog waardoor de helft van het water wegstroomde aan de zijkanten”, legt Ed uit.

Ideaal

“We kwamen al snel tot de conclusie dat we de zijkanten moesten versterken, om de druk van het water te verminderen.” Dit hebben ze gedaan door wat extra hooibalen in de hoeken te zetten. Het duurde opnieuw 6 uur voordat het zwembad vol was, maar hé, dan heb je ook iets. “Het bewijst gewoon dat je niet veel geld nodig hebt om een leuke tijd te hebben. Het is een geweldig idee.”

Overigens is het wel een slim idee om iets meer na te denken over hoe je het bad efficiënt vult. Er dreigt namelijk een water tekort te ontstaan in Nederland.

Bron: The Sun, Tyla. Beeld: iStock