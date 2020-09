Het koninklijk huis trakteerde ons woensdag op een gezellig inkijkje in de werkkamer van onze koningin Máxima. Dit keer zijn we helemaal weg van de gouden palmboomlamp.

Normaal gesproken vertrekt koningin Máxima na Prinsjesdag naar New York om de jaarvergadering van de Verenigde Naties bij te wonen, maar nu met corona wordt deze vergadering online georganiseerd. Dat zorgt voor gezellig kijkje in de werkkamer van de koningin.

Tropische sferen

Eerder schreven we al waar je dat koninklijke, tropische palmenbehang kon halen, maar nu valt ons oog op die prachtige gouden palmboomlamp in de hoek. Deze lamp is een ontwerp van Maison Jansen. Op de website van Kroonluchtergalerie staan nog meer details. De palmboomlamp is gemaakt van messing en heeft twee lichtpunten.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Galerie Anna van Elteren (@galerie_anna_van_elteren) op 2 Jun 2019 om 5:21 (PDT)

Lookalikes

De combinatie van het palmenbehang en de gouden palmboomlamp zorgt voor prachtige tropische sfeer in Máxima’s werkkamer. Helaas is de lamp ‘verkocht’, waarschijnlijk dus aan de koningin. Gelukkig hebben we een paar lookalikes gevonden en die vind je hier, hier en hier.

Ook deze komt aardig in de buurt, al hangt er wel een aardig prijskaartje aan:

En zó ziet de (immense) keuken van koningin Máxima eruit:

Bron: Modekoningin Máxima. Beeld: Brunopress