Dít zegt je favoriete geurkaars over je persoonlijkheid

We gaan weer richting de winter en dat betekent dat het weer eerder donker wordt. Veel mensen vinden dat vervelend, maar dit is juist hét seizoen voor liefhebbers van geurkaarsen.

Vind jij het ook heerlijk om ’s avonds kaarsjes met een lekker winterse geur aan te steken? Of vind je het juist fijn dat het wat frisser ruikt in je huis? De geur van jouw favoriete geurkaars blijkt een paar dingen over jou te verklappen.

Roos

Een echte klassieker: de geurkaars met rozengeur. Je verwacht het waarschijnlijk al, maar wanneer dit jouw favoriete geur is, ben je heel romantisch. Met deze kaars maak jij een standaard avondje op de bank nog heel gezellig.

Citroen

Dit is een van de meest frisse geuren onder de geurkaarsen. Wanneer dit je favoriet is, is de kans groot dat je heel gestructureerd bent en je van een opgeruimd huis houdt. De citroengeur laat andere geurtjes van bijvoorbeeld eten verdwijnen.

Dennengeur

Als een geurkaars je aan de winter doet denken is het wel de dennengeur. Wanneer je deze kaars aansteekt lijkt het meteen een beetje alsof je een lange wandeling aan het bos maakt op een mooie winterdag. Liefhebbers van deze geur zijn dan ook echte avonturiers en buitenmensen.

Vanille

Vanille is een van de populairste geuren onder de geurkaarsen. Deze geur vindt bijna iedereen lekker. Staat er bij een geurkaars in huis? Dan ben je iemand die van tradities houdt en niet snel voor nieuwe dingen zal kiezen. Het hoeft van jou allemaal niet zo gek.

Appel

Een huis dat naar appeltjes ruikt: heerlijk. Mensen die van geurkaarsen met appelgeur houden, zijn mensen die altijd aan eten denken en van de gezelligheid houden die daarbij komt kijken. De geur doet jou verder niet alleen denken aan appeltaart, maar ook aan de gezellige dagen die daarbij horen.

Lavendel

Jij bent niet gek te krijgen. Wanneer je van kaarsen met lavendelgeur houdt, is de kans groot dat je heel relaxed bent en nooit stress hebt. Dat is namelijk vaak het effect van deze geur. Dat wil iedereen toch in huis?

Pompoen

Pompoen hoort echt bij de herfst. Heb jij deze geurkaars in huis staan? Dan wissel je waarschijnlijk regelmatig van geur omdat je snel op dingen uitgekeken raakt. Nu is het pompoen, maar in de zomer kan het iets heel anders zijn.

