Februari blijft zacht: de lente gaat langzaamaan beginnen

Wie nog hoopt op schaatstochten op natuurijs en een dik pak sneeuw, heeft pech. Want het wordt niet bepaald winters meer, deze maand.

Februari blijft volgens de langetermijnvoorspelling erg zacht. Een langere periode met kouder weer dan normaal is voor de tijd van het jaar, zit er niet in.

En dus laat de lente zich aan het eind van deze maand al voorzichtig een beetje zien. Er worden namelijk bovengemiddelde temperaturen voorspeld, waardoor de natuur al een beetje de eerste tekenen van de lente kan gaan laten zien. Zeker als de zon er nog bij komt, kun je eind deze maand wellicht al een krokus hier en daar spotten.

Normaal is het in de tweede maand van het jaar gemiddeld 3,3 graden. Vorig jaar was het juist in februari erg koud, met een gemiddelde van 0,7 graden. Het lijkt er nu op dat het gemiddeld een graad of drie warmer gaat worden de komende weken, dus temperaturen die rond de zes graden liggen.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock