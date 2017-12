Niet te veel aankomen tijdens de feestdagen? Je eet minder van borden met deze kleur

Hoe fijn zijn de feestdagen: je kunt een glitterjurkje aan, helemaal los gaan met je wenkbrauwen of nagels als je in een gekke bui bent én gezellig samenzijn met je familie en vrienden.

Natuurlijk is er ook een heleboel lekker eten. Ben je bang dat je je niet kunt inhouden en veel te veel gaat eten? Dan hebben we hier de makkelijkste dieettip ooit: je eet namelijk minder van borden in de kleur rood.

Gevaar

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen minder eten als het voedsel op een rood bord ligt. Hoe dit precies komt, is niet duidelijk. Onderzoekers denken dat het ermee te maken heeft dat mensen deze kleur associëren met gevaar. Hierdoor zou je minder trek hebben als je eet van een rood bord.

Laat rood nu dé ultieme kerstkleur zijn, dus er is niets vreemds aan als je borden in deze kleur op tafel zet. Mooi meegenomen!

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock