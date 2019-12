Tip voor de feestdagen: Monopoly heeft nu een 'longest game ever'-editie

Vond je het klassieke spelletje van Monopoly al lang duren? Zet je dan maar schrap voor hun nieuwe variant.

Maar houd er wel rekening mee dat de ‘longest game ever’-editie er ook ongetwijfeld voor zal zorgen dat er nóg meer ruzie gemaakt gaat worden tussen de deelnemers. En, hoe was jouw Kerst?

Extra groot

De enige manier om te winnen, is door ieder eigendom te kopen dat in het spel zit. Maar wacht: in plaats van 28 eigendommen, zijn het er hierbij 66 (plus 16 straten, 4 spoorwegen en 2 hulpprogramma’s). Snap je ‘m nu – langste editie ooit?

Ook meer regels

Daarnaast is er maar één dobbelsteen (in plaats van 2), dus het kost je nog extra veel tijd om het hele bord over te steken. En misschien wel de meest wrede regel, is dat je je rekeningen in tweeën mag scheuren.

Kunnen jij en je familie dit wel aan tijdens Kerstmis? Je kunt het spel online bestellen of binnenkort in de winkel kopen. Of misschien ga je toch liever voor de klassieke variant – of de megapopulaire valsspelerseditie:

Bron: Independent. Beeld: iStock