Dansjes in de wolken: Spaanse band treedt op in vliegtuig

Dat is nog eens een gezellige terugvlucht! Reizigers die na een vakantie in Málaga terug naar Eindhoven vlogen, sloten hun vakantie feestelijk af. Er bleek een Spaanse band aan boord van het vliegtuig te zitten en die besloot spontaan op te treden.

De band was onderweg naar Eindhoven voor het jaarlijkse Tunafestival. Tuna’s zijn Spaanse muziekgroepen die bestaan uit studenten. Nog even oefenen in het vliegtuig, moet de band gedacht hebben. Want toen het vliegtuig in de lucht was, begonnen de muzikanten te spelen.

‘Y Viva España’

De Spaanse band haalde een gitaar tevoorschijn en speelde het liedje Y Viva España. Het mondde uit in een groot feest, waarbij mensen klapten, meezongen en waarbij zelfs de stewardess ten dans gevraagd werd. Van de beelden word je spontaan vrolijk:

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock