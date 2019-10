De beste manier om in de feeststemming te komen: de Margriet Winterfair

De feestdagen komen steeds dichterbij. Hoe kun je die beter inluiden dan met een heerlijk winters evenement? Margriet weet daar wel raad mee en geeft eind november daarom weer het leukste winterfeest van het jaar: de Margriet Winterfair. En jij maakt kansen op kaarten!

Van 22 t/m 28 november ben je van harte welkom op de Margriet Winterfair. Die vindt dit jaar wederom plaats in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. 7 dagen lang kun je daar genieten van de leukste workshops, interviews, inspiratiemarkten en modeshows. Perfect om met je dochter, vriendin, moeder of collega in kerstsferen te wanen en decemberklaar te worden.

Workshops

Ook dit jaar weer bestaat het programma van de Margriet Winterfair uit talloze leuke workshops. Zo kun je je huis helemaal in de feestsferen brengen met verschillende creatieve activiteiten. Ga bijvoorbeeld samen kerstengeltjes haken om in huis op te hangen. Of vermaak je tijdens de workshop ‘servies stippelen’ waar je van jouw meest saaie porselein, feestelijke kunstwerkjes maakt.

Maar niet alleen je interieur kan een boost krijgen van de workshops. Ook je mentale gesteldheid kan een opfrisser krijgen tijdens de Margriet Winterfair. Leer bijvoorbeeld hoe je je goede voornemens in 2020 níet laat verslonzen. Of leer van liefdesexpert Carla Ketelaar hoe je uit de cirkel van het oneindig daten raakt en eindelijk die ‘eindman’ vindt. Wie weet zit jij dit jaar tijdens kerst dan wel met jouw grote liefde aan het diner…

Sprekers en artiesten

Naast actieve workshops kun je ook af en toe even tot rust komen bij een interessante spreker of een interview. Verschillende bekende auteurs komen aan het woord, zoals Isa Hoes, Ronald Giphart en Erica Terpstra. Ook stelt styliste Sharin je op de hoogte van de laatste trends tijdens de stylepresentatie. Daarbij kun je genieten van verschillende leuke optredens van onder anderen Do, Lisa Lois, Thomas Acda en Jeroen van der Boom.

Win: 5×2 kaarten

We snappen dat je nu niet kan wachten om er naar toe te gaan. Goed nieuws want we mogen 5×2 kaarten weggeven! Laat ons in het ‘Opmerkingen veld’ weten wie jij wilt meenemen naar de Margriet Winterfair. Je kan meedoen tot 23 oktober en winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Naast bovenstaande activiteiten heeft de Margriet Winterfair nog veel meer te bieden. Daarvoor neem je een kijkje op de website van Margriet. Daar zie je welke dag het best bij je past en bestel je je tickets.

Bron & beeld: Margriet.