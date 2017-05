De Zomerweek is net voorbij en wat hebben we genoten met z’n allen. Maar omdat het zo ontzettend leuk is om met je vriendinnen, zussen of dochters iets te doen geven wij je nóg een leuke tip.

Hilveranbeek ken je misschien vooral van Safaripark Beekse Bergen, maar binnenkort komt daar verandering in. In Hilvarenbeek is het in het weekend van 30 juni, 1 en 2 juli namelijk feest; dan vindt het festival Share a Perfect Day plaats.