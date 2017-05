Libelle Legt Uit: is de Fidget Spinner echt goed voor kinderen met ADHD?

Als je kinderen hebt, kan het je niet ontgaan zijn en zelfs als je geen kinderen hebt moét je er iets van meegekregen hebben: de Fidget Spinner. Het draaischijfje is razend populair en zou zelfs goed zijn voor kinderen met ADHD.

De Fidget Spinner zou kinderen helpen om zich beter te concentreren tijdens de les. Om naar gesproken tekst te luisteren, gebruik je namelijk maar een heel klein deel van je brein. Het andere deel van je brein verveelt zich op dat moment. Daardoor ga je zitten tekenen of friemelen. Dat is dus geen teken dat je niet op zit te letten, maar een teken dat je brein zich verveelt. Dit zou je kunnen vergelijken met het spelen met de Fidget Spinner, wat dus eigenlijk vervelen van het brein tegengaat en kinderen met ADHD kan helpen om zich beter te concentreren.

Visueel

Het nadeel is dat de Fidget Spinner ook visueel de aandacht trekt. Wanneer kinderen moeten luisteren, kunnen ze de Fidget Spinner dus prima gebruiken, maar niet als ze naar het bord moeten kijken. Voor leraren is het ook een ander verhaal. Stel je voor dat je een hele klas voor je hebt zitten die met dat ding zit te spelen. En kinderen doen dat natuurlijk niet alleen op hun vingers, maar ook op hun neus en in de lucht. Dat kan wel een afleiding zijn voor de leraar en dan heb je niet zoveel meer aan de concentratie van de kinderen.

Hokje

Cathelijne Wildervanck, directeur van het ADHD-centrum Nederland, vertelt in het Dagblad van het Noorden dat ze vindt dat de rage voor- en nadelen heeft. “Voor kinderen die het goed kunnen gebruiken, is het lastig als de school er moeilijk over doet. Aan de andere kant is het cool om er nu een te hebben en daardoor worden kinderen met ADHD minder snel in een hokje geplaatst.”

