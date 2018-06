Zó voorkom je dat je fiets gestolen wordt

In een drukke stad is de fiets het ideale vervoermiddel, maar helaas staat die niet overal even veilig. Zelfs fietsen met een slot worden tegenwoordig moeiteloos gestolen. Wil jij jouw fiets graag extra beveiligen? Dan biedt deze tip van een Groningse fietsendief wellicht uitkomst!

Mensen die geen zin hebben in zware kabels en dure sloten kunnen namelijk ook op een andere manier hun fiets beveiligen.

Vastzetten bij ventiel

Op de website Sikkom.nl raadt de fietsendief aan om een fiets met het ingebouwde fietsslot vast te zetten bij het ventiel. Dieven breken namelijk vaak de standaard af die ze vervolgens gebruiken als een koevoet om het slot open te breken. “Zelfs dure sloten zijn met deze techniek binnen tien minuten gekraakt,” weet de man.

Onverkoopbaar

De manier om dit tegen te gaan, is volgens hem dan ook erg simpel: “Zet je fiets op slot bij het ventiel.” Als de dieven het slot willen breken, dan slopen ze ook het ventiel. En omdat een fiets met een lekke achterband en kapot ventiel ook voor fietsendieven onverkoopbaar is, denken ze wel twee keer na voordat ze hem meenemen.

Bron: Sikkom.nl. Beeld: iStock