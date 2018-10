Figurant worden in een film of serie: zo makkelijk is het

Iedereen kan tegenwoordig zomaar opduiken in een Nederlandse film of serie en dat is eigenlijk véél makkelijker dan je denkt. Want: figureren kun je leren! Op de redactie van Superguide zochten ze het voor je uit.

Eerder dit jaar ontplofte het internet in huishoudens met een kind. Die mochten namelijk reageren op een ‘casting call’ van Suus Casting – en dat deden ze ook massal. Zij zochten figuranten voor seizoen 2 van De Luizenmoeder (en doen dat overigens nog steeds). Duizenden reacties volgden.

Ik heb mezelf opgegeven als figurant voor het tweede seizoen van #Deluizenmoeder #Luizenmoeder. Dat lijkt mij echt geweldig. — Sebastiaan Boers (@sebasboers) July 31, 2018

Ik kan mee doen met als figurant voor de luizenmoeder — Fien🌸 (@its_me_fien) August 1, 2018

Maar… niet alleen kids en ouders kunnen figureren. Ook jong, oud en alles daar tussenin komt in aanmerking. Wat moet je nu eigenlijk doen om een figurant te worden?

Wurm jezelf in een pool

Dit is de aller-allerbelangrijkste. Veel castingbureau’s in Nederland werken met ‘pools‘. Ze bezitten een groot netwerk met allerlei mensen die eerder al eens figureerder. Hier moet jouw naam natuurlijk ook in staan. Producenten en bureaus vissen hier op regelmatige basis namen uit aan de hand van de wensen van makers.

Soms komen er ook opmerkelijke verzoeken voorbij:



Picture perfect

De beste manier om op te vallen is door je gezicht te laten zien. Letterlijk. Maak een goede foto. Dit is natuurlijk een dooddoener maar zoals wel vaker met clichés: er zit een kern van waarheid in. Gooi die grappige selfies maar in de prullenbak en zorg voor verschillende professionele foto’s. De verschillende agencies hebben natuurlijk allemaal zo hun eigen eisen. Doe dus iets met die info!

Database

Superguide struinde het inernet af en stuitte op de Wikipedia onder de figuranten: Castingbureaus.nl. Hier zie je zo ongeveer alle grote castingbureaus in Nederland. Je kunt er ook terecht voor commercials en bedrijfsvideo’s maar jij wilt natuurlijk die rol in een serie of film! Houd daarom ook de bekende bedrijven Post Castelijn Casting (voorheen Kemna, voor de wat grotere rollen) en MULTA Casting in de gaten.

Zorg alleen wel dat je niet op de verkeerde manier de aandacht trekt

And the award for best “Friends” extra goes to woman who sips coffee then chews it. pic.twitter.com/LQtycvoS9w — Nicks Turners (@NicksTurners) July 6, 2016

Ramptoerist

Vele bureaus spreken vol lof over de figurant. Logisch, ze hebben er een hele boel nodig. Toch kan dit zomaar eens een opstapje zijn naar wat groter werk, mocht je dat ambiëren. Pas wel op: ze schrijven bijna allemaal dat het niet verstandig is om je als een soort ramptoerist op te stellen. Mocht je dus langs een of andere BN’er moeten lopen, houd je dan aan je rol. Die handtekening kan ook ná de draaidag!

Edelfigurant

Een figurantenrol is natuurlijk vrij basic. Vaak gaat het om een grote scène waarin je ergens op de achtergrond staat, voorbij moet lopen, of in een café zit en vooral niets moet zeggen. Maar… er zijn altijd nog edelfiguranten. Je hebt dan een mini-bijrol en bent duidelijk en eventueel close-up in beeld (al waren deze figuranten in Amerika daar niet blij mee). Ook heb je vaak één of meerdere zinnen tekst (plus een hogere vergoeding). Wie weet dat je na een aantal keer figureren in aanmerking komt voor een upgrade!

Dus, kortom: ga je als de bliksem inschrijven voor verschillende castingbureaus, houd al je persoonlijke gegevens bij de hand, zorg voor professionele foto’s en bovenal: gedraag je op de set!

Bron: Superguide. Beeld: iStock, Instagram & Facebook.