Fijn voor je huisdier: déze plant houdt teken en luizen op afstand

Voor je hond is het heerlijk om met dit warme weer lekker buiten te spelen, maar helaas brengt dit ook een nadeel met zich mee: de kans op luizen en teken is nu eenmaal groter buiten. Gelukkig bestaat er een plantje waarmee je deze insecten voortaan op afstand kunt houden.

Het enige wat je hoeft te doen is een Afrikaantje in je tuin planten, zodat je hond of kat voortaan onbezorgd buiten kan zonnen.

Ideale omstandigheden

De sterke geur van het Afrikaantje houdt namelijk plagen, ziektes en ongedierte op afstand. Luizen en teken maken dan ook geen schijn van kans met dit vrolijke plantje. Zorg er wel voor dat je het Afrikaantje op een zonnige plek in je tuin zet, waar de grond semi-vochtig is. Deze omstandigheden zullen ervoor zorgen dat je plant zo lang mogelijk mooi blijft. Je kunt ‘m trouwens ook in je moestuin zetten om ongedierte te bestrijden.

