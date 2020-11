Fijn weekendweer op komst: op deze plekken kan het 17 graden worden

Genoeg vallende bladeren, maar op eindeloze herfstregen kunnen we nog even wachten. Er staat rustiger weer op de agenda.

Hoge temperaturen voor de tijd van het jaar komend weekend, meldt Weeronline. Op zaterdag 13 tot 16 graden en op zondag nog iets hoger. In het zuidoosten kan het zelfs 17 graden worden.

Zaterdag

Zaterdag is het op veel plaatsen droog en kan ’s middags de zon doorbreken. De kans op regen is klein en beperkt zich tot kortstondig en licht gespetter in de westelijke provincies. In het binnenland blijft het op de meeste plaatsen helemaal droog. Met maximaal 13 graden in het noorden tot 16 graden in het zuidoosten is het zeer zacht voor de tijd van het jaar. De temperaturen zouden zelfs zomaar een record kunnen aantikken.

Zondag

Op zondag wordt het warmer, maar krijgen we ook buien en steekt er een vrij krachtige zuidwestenwind op. In de kustgebieden kan het onstuimig worden met een krachtige wind. Het zal zo’n 14 tot 15 graden zijn aan de kust, 16 graden in het binnenland en in het zuidoosten kan het zelfs 17 graden worden. En dat is voor november best bijzonder.