Dít zijn de fijnste plekjes voor koffie in Amsterdam

Een dagje Amsterdam is altijd een goed idee. Je kunt er heerlijk shoppen, lekker eten maar vooral ook héél lekker koffie drinken.

De leuke koffietentjes schieten hier namelijk als paddenstoelen uit de grond. Maar waar te beginnen? Hier 10 leuke koffiespots uit het boek ‘Koffie!’.

1. Hartje Oost

Wil je koffiedrinken in stadsdeel Oost? Spring dan op de trein naar Amsterdam Muiderpoort. Vlakbij dit station vind je Hartje Oost. Hier drink je niet alleen goede koffie met heel lekkere taart, ook kun je er kleding en cadeautjes kopen. Vandaar de naam koffieboetiek op het raam. Ook de lunch is hier goed!

Javastraat 23

hartjeoost.nl

Open: ma – vr 9.00 – 18.30 uur, za en zo 9.00 – 18.00

2. White Label Coffee

Groente, fruit, hamburgers, pizza, bier: in de Jan Evertsenstraat heb je het allemaal. Maar voor goede koffie is er maar één uitblinker: White Label Coffee. Echt een koffiebar waar je je door het huiskamerachtige interieur gelijk thuis voelt. Deze koffiespot brandt ook haar eigen bonen, dus neem zeker een pak mee voor naar huis.

Jan Evertsenstraat 136

Whitelabelcoffee.nl

Open: ma – vr 8.00 – 18.00 uur, za en zo 9.00 – 18.00 uur

3. Black Gold

Black Gold is een koffiebar én een platenzaak. Dus terwijl je geniet van een kop koffie kun je ondertussen speuren naar die ene vinyl klassieker waar je al jaren naar op zoek bent. Er worden ook regelmatig instore concerten en dj-sessies gehouden. Houd hiervoor de agenda in de gaten.

Korte Koningsstraat 13-hs

blackgoldamsterdam.com

Open: ma – vr 9.00 – 17.00 uur, za 10.00 – 18.00 uur en zo 11.00 – 17.00 uur

4. Scandinavian Embassy

Combineer een bezoek aan de bekende Albert Cuypmarkt met een cappuccino bij Scandinavian Embassy. Deze koffiebar wordt gerund door twee Zweedse mannen die ook graag experimenteren met koffie in gerechten. Zeker bestellen hier: een overheerlijke kanelbulle bij je koffie.

Sarphatipark 34

scandinavianembassy.nl

Open: ma – vr 7.30 – 18.00 uur, za en zo 9.00 – 18.00 uur

5. Back to Black

Zin in goede koffie mét appeltaart? Dan moet je bij Back to Black zijn. Deze koffiespot aan de Lijnbaansgracht heeft appeltaart op de kaart staan waar je ‘u’ tegen zegt, zo lekker. Nog een paar kernwoorden: huiskat, fijn meubilair, flexwerken en koffiebranderij.

Weteringstraat 48, Amsterdam

backtoblackcoffee.nl

Open: ma – vrij 8.00 – 18.00 uur, za en zo 09.00 – 18.00 uur

6. Toki

In een zijstraat van de leuke winkelstraten Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk huist Toki, een koffiebar met een inspirerend interieur. Je wordt er verrast door kleine details, zoals bijvoorbeeld de mooie mokjes waarin ze de koffie serveren. Het kan er soms wel druk zijn, maar wat wil je ook als de koffie er zo goed smaakt.

Binnen Dommerstraat 15, Amsterdam

tokiho.amsterdam



Open: ma – do 7.30 – 19.00 uur, vr 7.30 – 20.00 uur, za en zo 9.00 – 18.00 uur

7. Naked Espresso

Een goede koffiebar in hartje centrum vind je op de Wallen: Naked Espresso. Het is gevestigd in – let op – het voormalige politiebureau waar Appie Baantjer (ja, die van de tv-serie) jarenlang heeft gewerkt. Als je er dan toch bent, bewonder dan zeker het mooie espressoapparaat. Het is een Slayer, een handgemaakte machine uit Seattle.

Warmoesstraat 46

Nakedespresso.nl

Open: dagelijks van 8.00 – 20.00 uur

Nieuwsgierig naar nog meer leuke koffiespots? In het boek ‘Koffie!” vind je 182 leuke koffietentjes door heel Nederland. Bestellen kan hier.

Bron en beelden: Koffie!