Onderweg naar Frankrijk? Dan beland je waarschijnlijk in een flinke file

De files in Frankrijk zijn inmiddels bijna 1000 kilometer lang, meldt de ANWB. Oorzaak? Vakantieverkeer.

Ben je van plan om dit weekend ook naar je vakantiebestemming te vertrekken en rij je dan met de auto naar of door Frankrijk? Dan kun je misschien beter even wachten, want het is onwijs druk met vakantieverkeer in het land.

Advertentie

Files in Frankrijk

Aan het einde van zaterdagmiddag was er nog steeds zo’n 2,5 uur vertraging op de Autoroute du soleil, tussen Lyon en Orange. Ook richting Bordeaux op de A10 is het aansluiten geblazen.