Deze films passen het beste bij jouw sterrenbeeld (en moet je dus gezien hebben)

Ram – 21 maart tot 19 april

De Ram is avontuurlijk, energiek en dynamisch. Rustige films zijn niet voor jou weggelegd. Er kan niet genoeg actie in zitten.

Taken. Er zijn maar liefst drie Taken-films beschikbaar op Netflix. Maak het jezelf comfortabel, zet de televisie aan en geniet van deze spannende en actievolle films.

Beyond sleep. De film vertelt over de overlevingstocht van de jonge geoloog Alfred Issendorf die in het moerassige noorden van Noorwegen op zoek gaat naar meteorieten.

Stier – 20 april tot 20 mei

De Stier is geduldig, betrouwbaar en hecht waarde aan gerechtigheid. Jij houdt van actie, dus een filmavond met de Ram is gegarandeerd een spannende avond.

Safe. Een echte actiefilm met Jason Statham. Hij vertolkt de rol van Luke Wright: een ex-politieagent die een Chinees meisje ten koste van alles beschermt tegen een groep gevaarlijke criminelen.

This Film Is Not Yet Rated. Deze filmdocumentaire uit 2006 neemt de Amerikaanse filmkeuringsdienst Motion Picture Association of America onder de loep. Deze film is zo spannend dan je bijna je popcorn vergeet op te eten.

Tweelingen – 21 mei tot 20 juni

De Tweeling is een jeugdig, levendig en openhartig type. Je houdt van humor en een feestje op z’n tijd.

Bad Moms. Amy Mitchell (Mila Kunis) is helemaal klaar met haar leventje als oververmoeide, werkende moeder. Daarom gooit ze het roer helemaal om.

Footloose. In een klein dorpje ergens op het platteland is het verboden om harde muziek te draaien en te dansen. Een tragisch ongeval was hier de oorzaak van. Nieuwkomer Ren zet alles op alles om weer leven in de brouwerij te krijgen.

Kreeft – 21 juni tot 22 juli

De Kreeft is mega gevoelig en écht een hopeloze romanticus. Kom maar door met de meest romantische films ooit.

P.S. I Love You. Haar man is overleden aan een hersentumor. Ze is super verdrietig totdat ze brieven van hem begint te ontvangen. In elke brief geeft hij haar een opdracht of een herinnering. Wordt het afscheid nemen hierdoor alleen maar moeilijker of is dit juist goed voor het rouwproces?

Smoorverliefd. Deze film zoomt in op de roerige romantiek in de levens van vier vrouwen in Den Haag. Tienerdochter Eva, haar moeder Judith, tante Barbara en grote zus Anna maken er onder een Haags dak samen gezellig een potje van.

Leeuw – 23 juli tot 22 augustus

De Leeuw houdt van luxe, mooie spullen en is gul. Je kan wegdromen bij films die vol zitten met mooie kledingstukken, vakanties en ja, mannen.

The September Issue. Neem een kijkje achter de schermen van het modeblad Vogue en in het leven van Anna Wintour, de hoofdredactrice van het befaamde blad.

Last Vegas. Vier vrienden van in de zestig besluiten om nog één keer de bloemetjes buiten te zetten wanneer vrijgezel (Douglas) besluit om toch te gaan trouwen. In Vegas ontdekken ze hoe mooi het is om weer van het leven te genieten en dat trouwe vriendschap altijd blijft bestaan.

Maagd – 23 augustus tot 22 september

De Maagd is geniet van romantische komedies en films van eigen bodem. Een avondje wegzwijmelen met overvloed aan eten? Daar zegt de Maagd volmondig ja tegen.

Hartenstraat. Deze Nederlandse film speelt zich af in de Negen Straatjes waar de liefde tussen twee winkeleigenaren voorzichtig opbloeit.

Tuintje in mijn hart. Axel (Leo Alkemade) is een boeroe Surinamer die al 20 jaar in Nederland woont en volledig vernederlandst is, inclusief stamppot en bonuskaart. En na jaren weer terugkeert met zijn gezin naar Suriname.

Weegschaal – 23 september tot 22 oktober

De Weegschaal is romantisch, charmant en vredelievend. Romantische drama’s? Precies wat de Weegschaal nodig heeft.

Our Souls at Night. Dit is een Amerikaans romantisch drama uit 2017 dat geregisseerd werd door Ritesh Batra. Het is een verfilming van de gelijknamige roman van auteur Kent Haruf.

My Big Fat Greek Wedding. Toula en Ian zijn inmiddels al jaren getrouwd, maar hebben de laatste jaren de nodige huwelijksproblemen. Ondertussen staat er binnenkort weer een Grieks huwelijk voor de deur.

Schorpioen – 23 oktober tot 21 november

De Schorpioen is wilskrachtig en vastberaden. Avontuur, (vriendschappelijke) relaties en passie. Een combinatie van dit is de perfecte film voor jou.

The Tourist. In het prachtige Parijs en Venetië ontmoet Frank de mysterieuze Elise. Zij komt terecht in een spannend kat-en muisspel.

Beasts of No Nation. Deze avonturen film gaat over Agu, een jongen die verplicht wordt om als kindsoldaat mee te strijden in een niet nader genoemd Afrikaans land nadat zijn vader vermoord werd en zijn moeder en zus weggevlucht zijn.

Boogschutter – 22 november tot 21 december

De Boogschutter houdt eigenlijk wel van elke filmgenre. Maar de voorkeur gaat uit naar échte feelgood film die een glimlach op je gezicht tovert.

Forrest Gump. Een ontroerende feelgood film waar je zeker zo’n twee uur zoet mee bent.

The Fundamentals of Caring . Een schrijver besluit – na zijn scheiding – het roer om te gooien en hulpverlener te worden. Zonder enige ervaring. Hij komt terecht bij een gehandicapte jongen. Samen besluiten ze een roadtrip te maken die hun leven verandert

Steenbok – 22 december tot 19 januari

De Steenbok is ambitieus. Je houdt dus ook van films waarin mensen hun droom najagen en een doel hebben. De Steenbok is van nature geduldig, dus van een film van drie uur wordt jij gelukkig van. (zolang je maar een grote bak popcorn op je schoot hebt staan).

Legally Blonde. Deze film is gemaakt voor de Steenbok. De – nogal – blonde Elle is aan de kant gezet door haar voormalige vriendje vanwege haar ‘beperkte intelligentie’. Ze wil hem terugwinnen en hem het tegendeel bewijzen. Hoe? Door rechten te studeren aan Harvard.

The Wolf Of Wall Street. Deze 3-uur durende film is zit vol geld, drugs, sex en Leonardo DiCaprio. Zeker een aanrader dus.

Waterman – 20 januari tot 18 februari

De Waterman is lief, trouw en vriendelijk. Je houdt van films waarin relaties centraal staan.

Intouchables. Deze film gaat over een verlamde man die een bijzondere relatie opbouwt met z’n verzorger. Een pakje tissues is een aanrader.

The One I Love. Op aanraden van hun relatietherapeut trekken Ethan en Sophie een weekend naar zijn buitenverblijf om hun huwelijk te redden. Daar lijken ze mooi in te slagen tot ze letterlijk zichzelf tegenkomen…

Vissen – 19 februari tot 20 maart

De Vis is fantasierijk en gevoelig. Je houdt van films waarin je helemaal op kunt gaan. Realistisch of niet, je ploft zo op de bank neer om de film te kijken. Met een deken en een kop thee natuurlijk.

The Clobber. Schoenmaker Max Simkin (Adam Sandler) ontdekt in de kelder van zijn vader een magische naaimachine die ervoor zorgt dat hij in de persoon kan veranderen waarvan hij de schoenen draagt.

The Discovery. Het is een jaar nadat wetenschappelijk bewezen is dat het hiernamaals werkelijk bestaat. Dit heeft erin geresulteerd dat miljoenen mensen zich van het leven hebben beroofd om naar het hiernamaals af te reizen.

