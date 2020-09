Libelle Legt Uit: waarom fleece slecht is voor het milieu

Nu de koudere maanden eraan komen, kruipen we maar al te graag op de bank onder een warm fleecedekentje. Een fleecevest is niet erg modieus maar wél ontzettend lekker warm, om over wanten van diezelfde stof maar te zwijgen. Maar helaas blijkt fleece helemaal niet goed voor het milieu te zijn. Van je sjaal tot en met het dekentje op je bank.

Want eigenlijk is fleece plastic, wist je dat?

Milieubewust – of toch niet?

We proberen allemaal ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. We scheiden ons afval, gooien het glas braaf in de glasbak, proberen weinig tot geen eten weg te gooien en brengen kleding die we niet langer dragen naar de tweedehands winkel. En als het koud is, zetten we niet direct de verwarming hoger maar kruipen we onder een dekentje van fleece. Helaas blijkt deze gewoonte minder goed voor het milieu te zijn dan gedacht.

Microvezels

Fleece wordt namelijk gemaakt van plastic. In de meeste gevallen betreft dit wel gerecycled plastic, maar alsnog wordt het milieu er niet blij van. De reden? Na iedere wasbeurt laat het plastic in fleece microvezels los. Deze vezels kunnen waterzuiveringsinstallaties niet eruit filteren, waardoor deze fijne deeltjes uiteindelijk weer in zee terechtkomen. Zo is meer dan een derde van de microplastics in de oceaan afkomstig van synthetische kleding.

Tips

Weggooien? Dat hoeft niet, volgens de Plastic Soup Foundation. Je fleecetrui of -deken is al minder vervuilend wanneer je hem minder vaak in de wasmachine gooit. Want dan komen er dus ook minder microvezels los die in zee belanden. Ook een wasmachinefilter zou helpen, de website meldt dat dit maar liefst negentig procent van de microvezeldeeltjes tegenhoudt. Tot slot: ben je op je item van fleece uitgekeken? Geef het dan aan een ander. Zo voorkom je dat er onnodig nieuwe items gekocht worden.

