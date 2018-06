Waarom je nóóit een flesje water in je auto moet laten liggen

Een flesje water in je auto hebben liggen, is hartstikke handig. Zéker met deze zomerse hitte is flink hydrateren geen overbodige luxe.

Toch is een flesje water in je auto laten slingeren niet zo onschuldig als je denkt. De brandweer in Roermond waarschuwt mensen dat zo’n flesje in je auto, kan leiden tot brand.

Vergrootglas

Hoe dat werkt? Als de zon op het flesje schijnt, kan het water als vergrootglas werken en op deze manier brand veroorzaken. Laat daarom nóóit een flesje water in het volle zonlicht in je auto liggen.

Amerikaans verhaal

De Limburgse eenheid baseert de waarschuwing op een vreselijk verhaal van een Amerikaan uit Idaho. Toen hij na zijn lunchpauze terug liep naar zijn auto, kwam daar rook uit. En ja, de oorzaak was een flesje water.

Plus 120 graden

Zonlicht versterkt de warmte in een waterfles met zo’n 120 graden. Het vuur mag zich relatief langzaam ontwikkelen, grappig is zo’n fikkie in je auto niet.

Bron: HartvanNederland.nl. Beeld: iStock