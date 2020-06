Win! De nieuwe bookazines van 'Flow' en 'Margriet'

Trouwe Libelle-lezers zijn wel bekend met de populaire Libelle Bookazines: 13 keer per jaar verschijnen de beste boeken in tijdschriftvorm, voor een klein prijsje. Hoe leuk is het dat nu ook onze collega-tijdschriften Flow en Margriet starten met een reeks bookazines?

Zowel Margriet als Flow richt zich op non-fictie bookazines, met elk een eigen insteek: self-helpboeken (Flow) en bijzondere vrouwenverhalen (Margriet).

Advertentie

Flow

4 keer per jaar selecteert Flow een self-helpboek van een deskundige, met verfrissende inzichten over persoonlijke ontwikkeling. Het eerste bookazine is de everseller Beter nu van Rob Brandsma, de directeur van het Centrum voor Mindfulness. De volgende Flow-bookazines zijn Emotionele flexibiliteit – Laat los, omarm verandering en bloei op in je werk en je leven van Susan David en de bestseller Ikigai – Het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven van onder meer Francesc Miralles. Per editie betaal je € 4,99.

Margriet

Voor de Margriet-bookazinereeks kiest Margriet 8 keer per jaar een prachtboek van en over bijzondere vrouwen. Zo is het eerste boek Het leven van een lied met het onstuimige levensverhaal van een openhartige Willeke Alberti. Het tweede boek is het aangrijpende verhaal van Aaltje van Zweden over haar autistische zoon, Om wie je bent. Per editie betaal je € 3,65.

De bookazines zijn te koop in de winkel en online op Flowmagazine.nl/bookazinekopen en Margriet.nl/bookazinekopen.

Winnen

Nog leuker dan ze kopen, is ze winnen, natuurlijk. We geven van beide bookazines 10 exemplaren weg. Vul onderstaand formulier in om kans te maken. Meedoen kan t/m 25 juni. In het opmerkingenveld kun je aangeven of je een Flow– of een Margriet-bookazine wilt ontvangen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!