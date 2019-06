Dít is de beste manier om fluwelen meubels mooi te houden

Fluwelen meubels – banken, stoelen, kussens – zie je tegenwoordig overal. Ze staan prachtig en modieus in je huis, maar er zit een nadeel aan het hippe spul: het onderhoud is lastig.

Libelle heeft daarom de beste tips verzameld om je fluwelen meubels mooi te houden. Zo kun je er ontzettend lang plezier van hebben.

Kruimels en stof

Heb je op jouw nieuwe fluwelen bank een pak koekjes verorberd en liggen er nu overal kruimels? Of heeft er zich heel veel stof verzameld op jouw mooie stoel? Wees niet bang, je kunt deze gewoon voorzichtig verwijderen met de stofzuiger.

Koffievlekken

Als je per ongeluk een kopje koffie omstoot op een fluwelen stoel, laat dit een lelijke vlek achter. Directe actie is vereist om de schade binnen de perken te houden. Absorbeer de vloeistof gauw met een schone doek, maar dep niet! Want op die manier druk je de vlek in de stof.

Platgedrukt fluweel

Fluweel heeft snel de neiging om er plat uit te zien. Dit is niet erg, maar doet het meubel al snel wat oud ogen. Om dit op te lossen, kun je het beste in de weer gaan met een handstomer. Een strijkijzer met stoomfunctie kan ook gebruikt worden. Zorg ervoor dat je tegen de richting van de stof ingaat, zodat het platgedrukte fluweel weer zo goed als nieuw lijkt.

Kleurvervaging

Fluwelen stof is heel gevoelig voor kleurvervaging. Je kunt daarom het beste voorkomen in plaats van genezen, en het meubelstuk niet in de directe zon plaatsen. Moet dit wegens ruimtegebrek tóch? Leg dan een mooi plaid of kussen op de plek die in de volle zon staat, om kleurvervaging zo goed mogelijk tegen te gaan.

