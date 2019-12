Deze grappige food-kerstballen willen wij wel in onze boom

Kerst = eten, niet alleen in de keuken, maar dit jaar misschien ook wel in je kerstboom.

Geef je de boom dit jaar het thema rood, groen, zilver, goud… Of ga je voor een dikke hamburger in je boom? Het is namelijk de nieuwste trends om kerstballen in een foodthema in je kerstboom te hangen. We wisten niet dat we dit zo graag wilden hebben, maar nu willen we alleen nog maar een boom zoals deze bijzondere exemplaren.

Advertentie

Van hamburger tot croissant

Hoe dat er dan ongeveer uit komt te zien? Nou, zo:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Erin Ramsey (@shopreese) op 16 Dec 2018 om 9:52 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝒜𝓂𝒶𝓃𝒹𝒶 𝒯𝒶𝓈𝒸𝒶 (@casadetasca) op 12 Nov 2019 om 7:04 (PST)

Libelle’s Tuinvlogger Loes legt je uit hoe je kerstboom zo lang mogelijk mooi blijft:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock